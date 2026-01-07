Castiglione d’Orcia La terra delle fortificazioni

Il Comune di Castiglione d’Orcia ha recentemente acquisito i ruderi della Torre di Campigliola, situati nei pressi di Campiglia d’Orcia. Questa iniziativa apre la possibilità di valorizzare e conoscere meglio il patrimonio storico del territorio, ricco di fortificazioni, rocche e palazzi antichi. Con i suoi 143 km² e circa 2.150 abitanti, l’area si estende dalla Val d’Orcia alle pendici del Monte Amiata, offrendo un patrimonio culturale di grande valore.

La recente acquisizione (per donazione) - da parte del Comune di Castiglione d'Orcia - dei ruderi della "Torre di Campigliola", nei pressi di Campiglia d'Orcia, apre un nuovo capitolo per ipotizzare un percorso fra rocche, torri, palazzi fortificati presenti sul territorio, offrendo l'opportunità di conoscere luoghi e storia in un territorio (143 chilometri quadrati con circa 2150 abitanti), che spazia "Dalla Val d'Orcia alle pendici del Monte Amiata", come recitava l'indovinato titolo di una guida edita anni fa dal Comune. Partiamo dal Castello di Ripa d'Orcia (proprietà privata), proseguendo con la Torre a Tentennano (o Tintinnano) a Rocca d'Orcia, la Rocca Aldobrandeschi di Castiglione d'Orcia, il Palazzo Cervini (proprietà privata) a Vivo d'Orcia, la Torre di Campigliola a Campiglia d'Orcia.

