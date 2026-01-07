Castelli misteriosi della Loira | dal villaggio sotterraneo a quello che ha ospitato un matrimonio segreto

Esplorando i castelli della Loira si scoprono anche siti meno noti, ricchi di storie e dettagli unici. Tra villaggi sotterranei, affreschi nascosti e matrimoni segreti, questi luoghi offrono un’interessante prospettiva sulla regione. In questa guida, vi presentiamo alcune delle strutture più affascinanti e meno conosciute, per un viaggio che unisce storia, mistero e tradizione.

Tra i castelli della Loira ce ne sono alcuni meno conosciuti che nascondono storie e reperti incredibili: tra affreschi ritrovati, matrimoni segreti e sotterranei ecco i più suggestivi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

