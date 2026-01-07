Castellabate adottato il nuovo Puc

Il Comune di Castellabate ha adottato il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) con la Delibera di Giunta n.300 del 31 dicembre 2025. La nuova versione del PUC rappresenta un aggiornamento strategico per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio locale, integrando le esigenze di crescita e conservazione del patrimonio urbanistico. La delibera segna un passo importante nel processo di pianificazione urbanistica del Comune.

Il Comune di Castellabate, con Delibera di Giunta n.300 del 31.12.2025, ha adottato la redazione e formazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC). Si tratta di ulteriore passo in avanti per raggiungere l’obiettivo di una pianificazione territoriale moderna, capace di rispondere alle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

