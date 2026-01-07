Cassano smentisce Federico Buffa | Sono andato al Real perché ero il più forte Ok caro Buffa?

Antonio Cassano ha risposto a Federico Buffa, smentendo la versione secondo cui il suo trasferimento al Real Madrid sarebbe stato motivato da motivi di forza. Con un tono diretto, Cassano ha ribadito che la sua scelta è stata dettata dalla convinzione di essere il più forte. La discussione si inserisce nel confronto sulle motivazioni dietro i trasferimenti dei calciatori di alto livello.

Antonio Cassano : "#Leao è una pippa, non c'entra nulla con il gioco del calcio" Passano le settimane ma #Cassano non si smentisce mai A voi i commenti... - facebook.com facebook

