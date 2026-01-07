Casertana ora si può sognare in grande Colpaccio in attacco | preso un bomber croato

La Casertana rafforza il reparto offensivo con l’arrivo di Karlo Butic, attaccante croato classe 1998. Dopo aver sostenuto le visite mediche, il calciatore diventerà ufficialmente un nuovo membro della squadra. Questa operazione segna un passo importante nel mercato dei campani, che puntano a migliorare la propria rosa e ad ambire a obiettivi più ambiziosi per la stagione in corso.

La Casertana accelera sul mercato e sogna in grande. Karlo Butic è arrivato in città: l’attaccante croato classe 1998 sosterrà oggi le visite mediche, poi scatterà l’annuncio ufficiale. È il primo innesto della sessione invernale e il club lavora per renderlo disponibile già per il superderby di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

