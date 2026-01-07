Case in Europa i prezzi corrono Ma l’Italia va in controtendenza
In un contesto europeo di crescita dei prezzi immobiliari, l’Italia si distingue per un andamento opposto. Secondo il rapporto Housing in Europe 2025 di Eurostat, tra il 2010 e il 2024 i prezzi delle case nel nostro Paese sono diminuiti del 5,5%, mentre nell’Unione Europea sono aumentati del 53%. Questa tendenza evidenzia come il mercato immobiliare italiano segua dinamiche diverse rispetto alla media europea, offrendo spunti di riflessione sulla situazione attuale e futura del settore.
Roma, 7 gennaio 2025 – I prezzi delle case sono eccessivi, si sente dire ovunque. Eppure, il rapporto Housing in Europe 2025 di Eurostat racconta una realtà meno scontata: tra il 2010 e il 2024, l’ Italia è tra i pochi Paesi europei in cui i prezzi delle abitazioni sono diminuiti (-5,5%), mentre nell’Unione sono cresciuti del 53%. Così dicono i dati Eurostat. Solo le nuove abitazioni in Italia mostrano un aumento, pari al 23%, comunque ben lontano dal +56% europeo. Com’è possibile allora che la percezione sia opposta? In realtà, quando parliamo di “costi dell’abitare” confrontiamo implicitamente tali costi con i redditi da lavoro – che in Italia sono stagnanti da 30 anni – e con il potere d’acquisto, eroso dall’inflazione degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
