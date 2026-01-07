Casa Busca, restauro al giro di boa. Iniezione di fondi nel salvadanaio.

Casa Busca si avvicina a un importante traguardo nel suo percorso di restauro. Dopo un investimento di fondi e la conclusione del primo lotto di lavori, il progetto è in fase di completamento. Entro il 2026, l’antica dimora nel centro storico di Gorgonzola sarà rinnovata e diventerà un punto di riferimento culturale e sociale per la comunità locale, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico della città.

Il salvadanaio rimpinguato nei mesi scorsi dopo un’importante revisione di progetto e i lavori del primo lotto, "stralci" compresi, ormai agli sgoccioli, il 2026 sarà l’anno del giro di boa per il restauro di Casa Busca, l’antica dimora nel cuore del centro storico che già ospita la biblioteca comunale e che è destinata, a lavori ultimati, a diventare cuore della cultura e dell’aggregazione gorgonzolesi. I lavori del primo lotto erano partiti nell’autunno del 2024, dopo una gara d’appalto per una somma poco sotto il milione e 200mila euro, e volgono al finale. Ammonta a 450mila euro l’ultimo sostanziale ritocco ai conti, con variazione di bilancio resasi necessaria dopo la scoperta, mesi fa, e già in fase di lavori, di un antico pavimento in cotto e di alcune canaline ottocentesche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

