Carriera docenti la svolta in Trentino | Nessun concorso per la progressione Sistema flessibile con incarichi rinnovabili ogni 3 anni | Se ti impegni cresci se smetti perdi lo status

In Trentino, la riforma delle carriere docenti introduce un sistema flessibile con incarichi rinnovabili ogni tre anni, eliminando il concorso per la progressione di carriera. L’assessora Francesca Gerosa annuncia entro fine gennaio il disegno di legge, denominato

L'assessora all'istruzione della Provincia di Trento, Francesca Gerosa, presenta entro fine gennaio il disegno di legge sulla riforma delle carriere docenti, ribattezzata "sviluppo professionale". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola, aumento stipendio docenti trentini: fino a 2000 euro annui, un prof spiega perchè - Nelle ultime ore, ha destato parecchio scalpore la notizia dell'aumento in busta paga destinato ai docenti del Trentino Alto Adige per effetto delle progressioni di carriera tra il 2014 e il 2015. it.blastingnews.com

Il ddl Bisesti sulla carriera degli insegnanti. Per Gerosa "sgarbo istituzionale" - Nuova frattura nella maggioranza trentina; il consigliere Bisesti ripropone la sua riforma della carriera dei docenti e invade le competenze dell'assessora all'istruzione Dopo il terzo mandato, c'è un ... rainews.it

