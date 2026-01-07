Carri e coriandoli E’ già tempo di CarnevalMarlia

Il CarnevalMarlia 2026 si avvicina, portando con sé quattro giornate dedicate ai corsi mascherati. Le domeniche 25 gennaio, 1 e 8 febbraio, e 15 febbraio, il centro cittadino si riempirà di carri e coriandoli, offrendo un’occasione di festa e tradizione per tutta la comunità. Un evento che celebra le radici del carnevale, coinvolgendo residenti e visitatori in un’atmosfera di allegria e convivialità.

Saranno quattro i corsi mascherati dell'edizione 2026 del CarnevalMarlia. Carri e coriandoli in centro nelle domeniche 25 gennaio, primo febbraio, 8 e 15 febbraio. La domenica 22 è jolly, nel senso che verrà tenuta come riserva, nel caso servisse rinviare una uscita a causa del maltempo. "Il programma è in fase di definizione – spiega uno degli organizzatori, Pierangelo Paoli - ma ci siamo quasi, i carristi sono impegnatissimi, manca poco. Daremo un senso di comunità. Ci sarà un carro dei Donatori di sangue realizzato dagli studenti delle scuole che hanno partecipato al corso di cartapesta. Avremo poi dolci tipici, gastronomia, animazioni per bambini e molto altro.

