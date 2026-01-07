Carosello in Love e il racconto dell’Italia degli anni 60 attraverso l’amore

Carosello in Love ripercorre l’Italia degli anni ’60 attraverso il tema dell’amore, offrendo uno sguardo autentico e sobrio su un’epoca di cambiamenti. Ricordato come il celebre programma Rai, Carosello ha segnato un’epoca, lasciando un’eredità culturale che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento. Un viaggio nel passato, tra storie, immagini e sentimenti che hanno attraversato una generazione.

Chiunque non sia della mia generazione se sente la parola Carosello non pensa ai post su Instagram, ma pensa a quel programma Rai, che ha avuto il suo fiorire dal 1957 al 1977. Quel programma, al termine del quale, i bimbi dovevano andare a letto. Ecco, Netflix ha prodotto Carosello in Love, con Ludovica Martino che interpreta Laura Ceccarelli, una giovane donna con il sogno di lavorare in televisione, e Giacomo Giorgio che interpreta Mario Zanardi, un aspirante regista che è in conflitto tra la regia commerciale e la regia autoriale. Il film si muove tra romanticismo, ambizione e ricostruzione d'epoca, scegliendo come sfondo uno dei momenti più iconici e contraddittori della televisione italiana.

