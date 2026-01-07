Il Napoli di Antonio Conte si prepara a tornare in campo allo Stadio Diego Armando Maradona, affrontando il Verona di Paolo Zanetti. Nel frattempo, si discute delle recenti operazioni di mercato e delle valutazioni sui giocatori, tra cui le parole di Caressa su Juan Jesus, che ha lasciato la Roma. Una partita importante per consolidare la posizione in classifica e proseguire il percorso di crescita stagionale.

Il Napoli di Antonio Conte tra qualche ora scenderà nuovamente in campo. Gli azzurri giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Verona di Paolo Zanetti. Conte terrà fuori Juan Jesus perché è diffidato e quindi va preservato per la sfida con l’Inter. Ormai è lui il titolare. Oggi giocherà Buongiorno. Conte riempi di complimenti Juan Jesus e Conte. Il noto giornalista di Sky Sport Sport ha rilasciato queste dichiarazioni sul proprio canale YouTube: «Conte merita assolutamente il massimo rispetto, e non solo come allenatore. Qualcuno potrà dire che si lamenta sempre, ma tutto questo fa parte della sua comunicazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caressa: «Juan Jesus quando è andato via dalla Roma, sembrava l’osso per il brodo»

Leggi anche: Juan Jesus e Spinazzola, quando il contratto in scadenza non è un problema

Leggi anche: Calciomercato Napoli, dalla Spagna: "Il Barcellona pensa a Juan Jesus"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Caressa esalta un azzurro: "Sembrava perduto e ormai finito" - Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, sul suo canale Youtube ha elogiato il lavoro di Conte e i risultati che il Napoli sta raggiungendo in questa fase di stagione: "Conte merita il ... tuttonapoli.net

Zazzaroni: "Juan Jesus, perdona di nuovo Acerbi". Caressa: "Non ho sentito le scuse..." - Nel corso della sua trasmissione di 'Radio Deejay, il direttore del 'Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni s'è così espresso sul caso Acerbi- tuttomercatoweb.com

Caressa si schiera: "Quello di Acerbi è razzismo, mi sento di abbracciare Juan Jesus" - Dai microfoni di Deejay Football Club, Fabio Caressa commenta così le vicende riguardanti Francesco Acerbi e Juan Jesus: "Voglio dire una cosa: non è un insulto come un altro. tuttomercatoweb.com

Caressa: «Juan Jesus quando è andato via dalla Roma, sembrava l’osso per il brodo» Sul suo canale YouTube: «Sembrava un giocatore finito, evidentemente la preparazione atletica di Conte permette ai giocatori di esprimersi al meglio». https://www.ilnapoli - facebook.com facebook

| Fabio Caressa: “Conte merita il massimo del rispetto come allenatore e non solo. Qualcuno dirà che si lamenta sempre, ma fa parte del carattere e della sua comunicazione. Ma le cose vanno dette. Un uomo che cambia se stesso, che non si ferma alle sue x.com