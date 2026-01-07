Cardarelli torna il padiglione monumentale | domani la riapertura

Domani, giovedì 8 gennaio, si terrà la riapertura del padiglione monumentale dell'ospedale Cardarelli di Napoli, recentemente restaurato. L'evento rappresenta un passo importante per la tutela e la valorizzazione di un patrimonio storico e architettonico della città, offrendo alla comunità un esempio di attenzione alla conservazione del patrimonio pubblico.

È previsto per domani, giovedì 8 gennaio, l'evento di restituzione alla comunità del restaurato Padiglione monumentale dell'ospedale Cardarelli di Napoli, patrimonio della città. A partire dalle 10, allo scalone principale, si terrà dapprima la cerimonia di svelamento della scultura realizzata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Piscina Vandelli: domani la riapertura dopo il cedimento dell’impianto di aerazione

Leggi anche: Il ponte di Ca’ Stronchino. Fu distrutto dall’alluvione, domani la riapertura

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Napoli, Cardarelli, dopo 15 anni riapre il Padiglione “G”: «Record di ambulatori» - Trentasei ambulatori, due chirurgici e gli altri dedicati a 25 discipline specialistiche, distribuiti su 4 livelli (piano interrato, terra, primo e secondo) che si sviluppano su una superficie ... ilmattino.it

Cardarelli, nuovo ambulatorio e al via lavori per corridoi aerei - E' stato inaugurato oggi dal direttore generale del Cardarelli Antonio d'Amore e dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca il nuovo Padiglione G, sede del Poliambulatorio dell'ospedale ... ansa.it

Napoli, svolta all'ospedale Cardarelli: riapre il padiglione G dopo 14 anni - Sarà riaperto lunedì 3 marzo il Padiglione G dell'ospedale Cardarelli di Napoli. ilmattino.it

#Tarquinia - Nasce sabato 10 gennaio l'edizione 2026 del CorrinTuscia, con la presentazione ufficiale del calendario in programma alle 18 nella sala delle Feste della Biblioteca Comunale Vincenzo Cardarelli di Tarquinia. - facebook.com facebook