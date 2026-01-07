A Caravaggio, a causa dei lavori di manutenzione lungo la roggia sotto via De Gasperi, i pesci saranno temporaneamente trasferiti per garantire la sicurezza e l’accesso ai lavori. Nei prossimi giorni, verranno apportate modifiche alla viabilità cittadina, in modo da permettere il corretto svolgimento degli interventi necessari a prevenire il cedimento della roggia.

Caravaggio. Trasloco temporaneo per i pesci prima dell’avvio del cantiere. Nei prossimi giorni, infatti, la viabilità cittadina subirà alcune modifiche per consentire interventi di manutenzione straordinaria, a partire da quelli lungo la roggia che corre sotto via De Gasperi. A partire da mercoledì 7 gennaio la strada è chiusa al traffico nel tratto compreso tra via F. Farra e via Dante Alighieri per i lavori di sistemazione della spallatura del canale. L’intervento andrà, di fatto, a completare l’opera di messa in sicurezza del tratto di canale che presentava un rischio di cedimento. Prima dell’apertura del cantiere è stato necessario recuperare i pesci presenti nel tratto interessato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Lavori alla scuola ’Frank’: "Gli studenti traslocano"

Leggi anche: Allagamenti in viale della Libertà, divieti in settimana per consentire i lavori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caravaggio, roggia a rischio cedimento: i pesci “traslocano” per consentire i lavori - Chiusa via De Gasperi, modifiche alla viabilità anche in via Spartaco ... bergamonews.it