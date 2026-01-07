Carabinieri soccorrono una donna vittima di un’aggressione | in arresto il marito

A Supersano, i Carabinieri sono intervenuti prontamente durante un’aggressione, arrestando il marito, un 49enne, ritenuto responsabile. Sono stati inoltre prestati i primi soccorsi alla donna, vittima dell’episodio. L’intervento ha permesso di garantire la sicurezza della vittima e di fermare l’aggressore. La vicenda è sotto approfondimento da parte delle forze dell’ordine per chiarire i dettagli dell’accaduto.

SUPERSANO - Sono arrivati mentre l’aggressione era in corso, hanno arrestato l’uomo considerato il presunto responsabile, un 49enne, e hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, la moglie.I carabinieri della stazione di Ruffano, insieme ai loro colleghi del Nucleo operativo radiomobile della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Carabinieri soccorrono una donna vittima di un’aggressione: in arresto il marito Leggi anche: Avellino, aggressione shock in un locale: una donna vittima di violenza davanti a tutti Leggi anche: Aggressione a Milano, donna ferita per strada con una coltellata al volto: fermato il marito Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Milano, i video della donna misteriosa trovata morta in via Paruta. L'appello degli inquirenti: «Chi la riconosce chiami il 112»; Campogalliano: interventi dei Carabinieri a protezione di una donna vittima di violenza domestica; Truffa del finto carabiniere: tre persone denunciate in Giudicarie; Rionero in Vulture (PZ), arrestato 66enne per maltrattamenti in famiglia. Carabinieri soccorrono una donna vittima di un’aggressione: in arresto il marito - Alcuni episodi si sarebbero verificati anche davanti ai figli, di cui uno minorenne ... lecceprima.it

I carabinieri diffondono le immagini della donna uccisa in un cortile a Milano: “Chi la riconosce ci contatti” - C’è un video di una telecamera di sorveglianza che ritrae la donna trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova. tpi.it

Donna trovata morta a Milano, i carabinieri lanciano un appello per identificarla: si chiamava Aurora Livoli - I militari hanno deciso di diffondere un frame del video che riprende la donna entrare nel condominio in compagnia di un uomo, presumibilmente l'assassino. milanotoday.it

Il bimbo è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre il cane è stato affidato ai veterinari dell’Asl. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso - facebook.com facebook

Soccorso in montagna: gli interventi di polizia e carabinieri saranno a pagamento se non giustificati x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.