Cara Elly befana non è un insulto

Cara Elly, la befana non è un insulto. È un simbolo della tradizione e della cultura popolare, spesso frainteso o strumentalizzato. Immagino i capigruppo di Senato e Camera che si confrontano rapidamente, commentando con stupore le vicende politiche del momento. In un contesto complesso come quello attuale, è importante mantenere chiarezza e rispetto, evitando interpretazioni superficiali o ingiuste.

Me li immagino, i sempre vigili capigruppo di Senato e Camera a telefonarsi senza indugio: Ma hai visto? Cose da pazzi. Qui si passa ogni limite. Necessaria un'immediata nota congiunta. Chi la fa? La nota arriva. È davvero grave il gesto compiuto dal sindaco di Trieste Dipiazza. Deve scusarsi. E subito. Anche un furioso Nicola Zingaretti ricorda, dando prova di grande sensibilità ed empatia, "è grave che un sindaco rappresentante le istituzioni in un giorno come questo, con le salme dei ragazzi morti a Crans-Montana appena arrivate in Italia, non trovi di meglio che insultare e offendere la segretaria del Pd". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cara Elly, befana non è un insulto Leggi anche: Elly Schlein «ballerina da gay pride», l’insulto della Lega dopo lo scontro sull’educazione sessuale a scuola. Insorge il Pd Leggi anche: Befana più cara: aumentano i prezzi del cioccolato anche a Parma Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cara Elly, befana non è un insulto - I sinistri con gli slogan non hanno rivali, quando ci si mettono son davvero efficaci nell'enfasi emotiva e maestri nell'iperbole, però hanno un vizio: non stanno attenti su chi sparare le loro cartuc ... msn.com

Cara Befana porta via Lerner e Santoro (ma ridacci Costanzo) - Lettera semiseria per un palinsesto immaginario senza programmi buonisti e trasmissioni faziose. ilgiornale.it

Ieri Elly Schlein ha letto una lettera. Una lettera di Natale a Giorgia Meloni, con il dettaglio degli atti mancati, e delle sofferenze dei cittadini e delle cittadine. La riposto perché è importante leggere numeri e dati. Che non mentono mai. “Cara Presidente, Secon - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.