Capri Awards 2025 | trionfano Frankenstein Anderson Di Caprio Stone e Panahi

Il Capri Awards 2025, giunto alla sua 30ª edizione, premia le eccellenze del cinema internazionale e italiano. Il Board degli Artisti di Capri Hollywood, guidato da Vincent Riotta, ha annunciato i riconoscimenti a film e interpreti che si sono distinti nella stagione, tra cui Frankenstein, Anderson, Di Caprio, Stone e Panahi. L’evento conferma l’importanza della rassegna come piattaforma di valorizzazione del cinema di qualità a livello globale e nazionale.

Il Board degli Artisti di Capri Hollywood 2025, presieduto dall'attore anglo-italiano Vincent Riotta, ha annunciato i premi della 30ª edizione del festival, che celebra il grande cinema internazionale, i suoi autori e le interpretazioni che hanno segnato la stagione, insieme alle eccellenze del miglior cinema italiano. Il Capri Award – Film dell'Anno va a Frankenstein (Netflix) di Guillermo del Toro, opera che ha conquistato il Board dell'Istituto Capri nel Mondo per la sua forza visionaria e la capacità di reinventare un grande mito cinematografico. «Frankenstein è un film potente e immaginifico, che dimostra come il cinema possa essere allo stesso tempo popolare e profondamente autoriale», ha dichiarato Vincent Riotta, annunciando anche gli altri riconoscimenti assegnati al film di Del Toro: Capri Visionary 2025, Migliori Costumi, Miglior Scenografia e Miglior Trucco e Parrucco. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Capri Awards 2025: trionfano Frankenstein, Anderson, Di Caprio, Stone e Panahi Leggi anche: Premi, Capri Hollywood 2025: vincono Frankenstein, Anderson, DiCaprio, Stone e Panahi Leggi anche: DiCaprio, Anderson e Del Toro premiati a Capri: la 30ma edizione di Capri Hollywood Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capri Awards: una celebrazione del talento con Frankenstein, Anderson, DiCaprio e Panahi. I Capri Awards a Frankenstein, Anderson, Di Caprio e Panahi - italiano Vincent Riotta, ha annunciato i premi della 30/a edizione del festival, ... msn.com

Capri Awards, il miglior film è Frankenstein. Tutti i premi - italiano Vincent Riotta, ha annunciato i premi della 30esima edizione del festival che celebra il grande cinema ... tg24.sky.it

De Laurentiis: “Da Ischia a Sorrento, passando per Capri: ora Hollywood aspetta le eccellenze italiane. Con la chiusura del Sorrento Film and Food Festival si apre idealmente la rotta verso Hollywood, nel cuore della Awards Season x.com

I Capri Awards a Frankenstein, Anderson, DiCaprio e Panahi (ANSA) - NAPOLI, 02 GEN - Il Board degli Artisti di Capri Hollywood 2025, presieduto dall'attore anglo-italiano Vincent Riotta, ha annunciato i premi della 30/a edizione del festival, che celebra il gra - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.