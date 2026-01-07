Capotrenoil fermato aveva due coltelli

Alle 13.53 a Desenzano del Garda, Brescia, Marin Jelenic è stato fermato con due coltelli. Sono in corso approfondimenti per determinare se gli arnesi siano stati utilizzati nel tragico episodio che ha coinvolto il capotreno Alessandro Ambrosio. Le autorità stanno valutando tutte le circostanze per chiarire l’accaduto.

13.53 Marin Jelenic quando è stato fermato a Desenzano del Garda, Brescia, aveva due coltelli su cui verranno svolti accertamenti per capire se sono stati usati per uccidere il capotreno Alessandro Ambrosio. A dirlo la polizia di Bologna ricostruendo come si sia arrivati all' identificazione del presunto aggressore, un croato di 36 anni, attraverso le immagini di videosorveglianza. Il fermo "è un punto di partenza". Dopo l'omicidio l'uomo avrebbe trascorso la notte nella sala d'attesa dell' ospedale Niguarda di Milano.

