Capotreno ucciso Jelenic aveva un ordine di allontanamento Era stato fermato più volte con coltelli

Jelenic, con precedenti per possesso di coltelli e già fermato più volte, aveva un ordine di allontanamento dall’Italia, che risultava caduto. Nonostante ciò, era stato trovato in possesso di due coltelli e di un biglietto per l’Austria. La sua presenza sul luogo ha portato all’omicidio del capotreno, nel contesto di un episodio che evidenzia questioni di sicurezza e controlli.

Aveva in tasca un biglietto per l’ Austria, due coltelli e anche un ordine di allontanamento dall’Italia caduto nel vuoto. Marin Jelenic, il croato di 36 anni fermato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, stava forse progettando una fuga definitiva oltre le Alpi attraverso una tratta ferroviaria che conosceva bene, avendola percorsa più volte come dimostrano i ripetuti controlli ai quali era stato sottoposto. Spesso anche con conseguenza, ma sempre minime e per questo – almeno fino al 23 dicembre – era stato libero di muoversi su e giù per le stazioni del Nord Italia. Dopo l’omicidio di Bologna e una notte trascorsa nella sala d’attesa dell’ ospedale Niguarda di Milano, però, Jelenic era forse prossimo alla fuga definitiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

