Capotreno ucciso il fermato era già stato espulso
Un uomo fermato in relazione all’omicidio di un capotreno a Milano era già stato soggetto a un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, emesso il 23 dicembre dal Prefetto. La sua posizione viene ora approfondita nel quadro delle indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità.
L'uomo era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dallo Stato italiano emesso il 23 dicembre dal Prefetto di Milano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
