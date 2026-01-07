Un uomo fermato in relazione all’omicidio di un capotreno a Milano era già stato soggetto a un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, emesso il 23 dicembre dal Prefetto. La sua posizione viene ora approfondita nel quadro delle indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

L'uomo era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dallo Stato italiano emesso il 23 dicembre dal Prefetto di Milano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Capotreno ucciso, il fermato era già stato espulso

Leggi anche: Capotreno ucciso, fermato il 36enne sospettato: era a Desenzano, agli agenti è apparso in stato confusionale

Leggi anche: Capotreno ucciso, Jelenic aveva un ordine di allontanamento. Era stato fermato più volte con coltelli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La fuga tra i passeggeri sul Regionale e il rilascio: così il presunto killer del capotreno è sfuggito alle ricerche; Marin Jelenic, chi è l'uomo fermato per l'omicidio del capotreno alla stazione di Bologna. Era stato controllato a Fiorenzuola e lasciato andare: «Non c'era ancora l'alert»; Capotreno ucciso alla stazione di Bologna, il presunto killer avvistato a Milano; Capotreno ucciso, il ricercato è stato fermato a Desenzano dopo la fuga in treno.

Capotreno ucciso, per fermato c'era un ordine di allontanamento dall'Italia - Marin Jelenic, il croato di 36 anni fermato ieri sera a Desenzano del Garda (Brescia) con l'accusa di aver ucciso il 5 gennaio a Bologna il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, era stato raggiunto da ... quotidiano.net