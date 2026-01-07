Capotreno ucciso fermato il 36enne sospettato | era a Desenzano agli agenti è apparso in stato confusionale

Un uomo di 36 anni è stato fermato a Desenzano, sospettato dell’omicidio di un capotreno. Durante l’intervento, si è mostrato confuso e ha ammesso di essere consapevole di essere ricercato, senza tuttavia conoscere i motivi. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto e verificare eventuali collegamenti. La vicenda si inserisce in un quadro di maggiore attenzione sulla sicurezza nei trasporti pubblici.

"So di essere ricercato, ma non so il perché", avrebbe dichiarato davanti agli agenti al momento del fermo. Si tratta di un uomo di 36 anni, originario della Croazia, conosciuto dalla Polizia Ferroviaria a causa di alcuni episodi che lo hanno visto protagonista a bordo dei convogli.

Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, il presunto killer è stato fermato a Desenzano - Il 36enne croato, Marin Jelenik, è stato fermato dalla polizia a Desenzano del Garda, nel Bresciano. affaritaliani.it

Fermato a Desenzano del Garda il presunto killer del capotreno ucciso alla stazione di Bologna - «So di essere ricercato ma non so perché», le parole dell’uomo ... editorialedomani.it

Luigi Ambrosio, il papà del capotreno ucciso in stazione a Bologna la sera del 5 gennaio, si commuove: "Era un ragazzo benvoluto da tutti" - facebook.com facebook

La Groenlandia contesa. I feriti di Crans. Il capotreno ucciso a Bologna x.com

