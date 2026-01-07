Capotreno ucciso Croatti M5S | Va garantito un lavoro sicuro

Il Coordinamento regionale del MoVimento 5 Stelle Emilia-Romagna esprime il suo cordoglio per la tragica scomparsa del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso a Bologna. Riteniamo fondamentale garantire condizioni di lavoro sicure e tutelare la sicurezza dei lavoratori ferroviari. La nostra priorità è promuovere misure efficaci per prevenire simili incidenti e proteggere chi opera nel settore.

"Il Coordinamento regionale del MoVimento 5 Stelle Emilia-Romagna esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del capotreno (Alessandro Ambrosio - in foto -) brutalmente ucciso a Bologna (nel pomeriggio di lunedì, ndr), ai colleghi e a tutta la comunità dei lavoratori ferroviari". Comincia così il messaggio di vicinanza lanciato dal senatore riminese Marco Croatti (Movimento 5 Stelle). "Questo delitto non è solo un fatto di cronaca nera, ma l'ennesimo segnale di quanto chi opera ogni giorno nei servizi pubblici essenziali sia spesso lasciato esposto a rischi inaccettabili. Garantire la mobilità del Paese significa anche garantire condizioni di lavoro sicure, presidi adeguati, prevenzione e tutela concreta del personale – afferma Croatti –.

Croatti (M5S), 'governo ha abbandonato attivisti Flotilla' - "Quelle 50 barche hanno fatto una cosa incredibile, hanno dato voce a ognuno di noi, a ogni cittadino che non riusciva a farsi sentire. ansa.it

Luigi Ambrosio, il papà del capotreno ucciso in stazione a Bologna la sera del 5 gennaio, si commuove: "Era un ragazzo benvoluto da tutti" - facebook.com facebook

La Groenlandia contesa. I feriti di Crans. Il capotreno ucciso a Bologna x.com

