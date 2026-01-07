Capotreno ucciso ‘a ottobre Jelenic devastò un supermercato a Udine’

Il 7 gennaio a Trieste, si sono aggiornati i dettagli sul caso del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso recentemente. Marin Jelenic, 36enne croato arrestato a Desenzano, era già stato coinvolto in un episodio a Udine nell’ottobre scorso, quando aveva danneggiato un supermercato dopo essere stato sorpreso a nascondere birre nello zaino. Questo episodio precedente fa parte del quadro delle sue azioni contestate dalla polizia.

TRIESTE, 07 GEN – Marin Jelenic, il cittadino croato 36enne arrestato ieri sera dalla polizia a Desenzano con l’accusa di aver assassinato il capotreno Alessandro Ambrosio, il 18 ottobre scorso aveva messo sottosopra un supermercato nel centro di Udine, dopo essere stato scoperto a nascondere alcune birre nello zaino. Lo racconta al Messaggero Veneto e. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Capotreno ucciso, ‘a ottobre Jelenic devastò un supermercato a Udine’ Leggi anche: Quando Marin Jelenic sfasciò un supermercato a Udine. Il titolare: “Avrei potuto fare la fine del capotreno ucciso” Leggi anche: Arrestato Marin Jelenic, il presunto killer del capotreno ucciso a Bologna Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capotreno ucciso a coltellate: sul presunto killer pendeva un ordine di allontanamento dall'Italia - Il Prefetto di Milano aveva emesso il provvedimento lo scorso 23 dicembre, dopo che il croato 36enne era stato trovato in possesso di un coltello da cucina. today.it

Capotreno ucciso. Avvistato a Milano il sospetto killer. Domani sciopero dei ferrovieri - Sciopero di 8 ore domani, dalle 9 alle 17, per il personale del trasporto ferroviario dell'Emilia- rainews.it

È stato indetto uno sciopero del personale ferroviario dell’Emilia-Romagna per l’omicidio di un capotreno a Bologna - Alcuni sindacati ha proclamato uno sciopero per domani, mercoledì 7 gennaio, a seguito dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna: Ambrosio aveva 34 anni ed è stato ucciso lunedì 5 genn ... ilpost.it

Marin Jelenic, il croato di 36 anni fermato ieri sera a Desenzano del Garda (Brescia) con l'accusa di aver ucciso il 5 gennaio a Bologna il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dallo Stato italian - facebook.com facebook

#Bologna Capotreno ucciso. Il croato 36enne, fermato con l'accusa di omicidio di Alessandro Ambrosio, 34 anni, aveva ricevuto il 23 dicembre dal Prefetto di Milano un ordine di allontanamento dallo Stato italiano, perché trovato in possesso di un coltello. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.