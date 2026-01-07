Capotreno ucciso a coltellate | sul presunto killer pendeva un ordine di allontanamento dall' Italia

Da today.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì mattina, un capotreno è stato ucciso a coltellate durante un intervento a bordo di un treno. L’uomo sospettato dell’aggressione, Marin Jelenic, di nazionalità croata, aveva un ordine di allontanamento dall’Italia emesso il 23 dicembre scorso. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei provvedimenti e sulla sicurezza del personale ferroviario. Indagini in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Su Marin Jelenic, il 36enne di nazionalità croata ritenuto il killer del capotreno Alessandro Ambrosio, pendeva un ordine di allontanamento dall'Italia emesso lo scorso 23 dicembre. Sono gli ultimi dettagli emersi sulle indagini relative all'omicidio di Ambrosio, 34 anni, accoltellato all'addome. 🔗 Leggi su Today.it

capotreno ucciso a coltellate sul presunto killer pendeva un ordine di allontanamento dall italia

© Today.it - Capotreno ucciso a coltellate: sul presunto killer pendeva un ordine di allontanamento dall'Italia

Leggi anche: Bologna, per killer del capotreno c’era ordine di allontanamento dall’Italia

Leggi anche: Capotreno ucciso a Bologna, Jelenic aveva un ordine di allontanamento dall'Italia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capotreno ucciso a Bologna: fermato nel bresciano il presunto killer; Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer nel Bresciano; Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, il presunto killer è stato fermato a Desenzano; Capotreno ucciso nel parcheggio della stazione a Bologna. Caccia al presunto killer.

Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, il pm Martorelli: "Omicidio commesso per motivi abietti". Ecco le aggravanti contestate al presunto killer - La procura contesta l’omicidio aggravato: il 36enne era già noto alle forze dell’ordine per precedenti e interventi sui treni ... affaritaliani.it

capotreno ucciso coltellate presuntoDelitto alla stazione di Bologna, svolta nelle indagini: individuato il presunto killer del capotreno - Capotreno ucciso in un’area riservata della stazione di Bologna: il sospettato è stato identificato e si sarebbe dato alla fuga in treno. notizie.it

capotreno ucciso coltellate presuntoCapotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer sul lago di Garda VIDEO - È stato fermato nel Bresciano il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso nella serata di lunedì 5 gennaio a Bologna. ilgazzettino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.