Capotreno ucciso a coltellate | sul presunto killer pendeva un ordine di allontanamento dall' Italia

Martedì mattina, un capotreno è stato ucciso a coltellate durante un intervento a bordo di un treno. L’uomo sospettato dell’aggressione, Marin Jelenic, di nazionalità croata, aveva un ordine di allontanamento dall’Italia emesso il 23 dicembre scorso. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei provvedimenti e sulla sicurezza del personale ferroviario. Indagini in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Su Marin Jelenic, il 36enne di nazionalità croata ritenuto il killer del capotreno Alessandro Ambrosio, pendeva un ordine di allontanamento dall'Italia emesso lo scorso 23 dicembre. Sono gli ultimi dettagli emersi sulle indagini relative all'omicidio di Ambrosio, 34 anni, accoltellato all'addome.

Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer sul lago di Garda VIDEO - È stato fermato nel Bresciano il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso nella serata di lunedì 5 gennaio a Bologna. ilgazzettino.it

#Bologna Capotreno ucciso. Il croato 36enne, fermato con l'accusa di omicidio di Alessandro Ambrosio, 34 anni, aveva ricevuto il 23 dicembre dal Prefetto di Milano un ordine di allontanamento dallo Stato italiano, perché trovato in possesso di un coltello. x.com

Tanti colleghi di Alessandro Ambrosio hanno partecipato, in divisa da ferroviere, con centinaia di persone al presidio indetto dai sindacati in stazione a Bologna per ricordare il capotreno ucciso il 5 gennaio nel parcheggio dello scalo - facebook.com facebook

