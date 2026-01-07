Capotreno ucciso a Bologna l' omaggio dei colleghi in divisa

Un presidio in stazione a Bologna ha riunito numerosi colleghi in divisa per ricordare Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso il 5 gennaio nel parcheggio dello scalo. L'evento ha rappresentato un momento di vicinanza e solidarietà tra i ferrovierei, con la partecipazione di centinaia di persone. Un'occasione per rendere omaggio alla memoria di Ambrosio e riflettere sulla sicurezza sul lavoro.

Tanti colleghi di Alessandro Ambrosio hanno partecipato in divisa da ferroviere, con centinaia di persone presenti, al presidio in stazione a Bologna per ricordare il capotreno ucciso il 5 gennaio nel parcheggio dello scalo. Corone di fiori e commozione in piazza Medaglie d'oro, con foto e biglietti. Il gruppo ha raggiunto in corteo il luogo dove e' stato trovato morto il 34enne. Ad una recinzione, nei pressi, sono stati apposti un berretto e una cravatta da ferroviere. 🔗 Leggi su Laverita.info

