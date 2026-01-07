Capotreno ucciso a Bologna l' omaggio dei colleghi in divisa

Un presidio in stazione a Bologna ha riunito numerosi colleghi in divisa per ricordare Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso il 5 gennaio nel parcheggio dello scalo. L'evento ha rappresentato un momento di vicinanza e solidarietà tra i ferrovierei, con la partecipazione di centinaia di persone. Un'occasione per rendere omaggio alla memoria di Ambrosio e riflettere sulla sicurezza sul lavoro.

Tanti colleghi di Alessandro Ambrosio hanno partecipato in divisa da ferroviere, con centinaia di persone presenti, al presidio in stazione a Bologna per ricordare il capotreno ucciso il 5 gennaio nel parcheggio dello scalo. Corone di fiori e commozione in piazza Medaglie d'oro, con foto e biglietti. Il gruppo ha raggiunto in corteo il luogo dove e' stato trovato morto il 34enne. Ad una recinzione, nei pressi, sono stati apposti un berretto e una cravatta da ferroviere.

Capotreno ucciso a Bologna, pm: “Omicidio commesso per motivi abietti” - Si attende l'udienza di convalida del fermo per Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne, accoltellato lunedì sera a Bologna. tg24.sky.it

Capotreno ucciso a Bologna, in tanti in divisa al presidio in stazione - Tanti colleghi di Alessandro Ambrosio hanno partecipato, in divisa da ferroviere, con centinaia di persone al presidio indetto dai sindacati ... notizie.tiscali.it

Tanti colleghi di Alessandro Ambrosio hanno partecipato, in divisa da ferroviere, con centinaia di persone al presidio indetto dai sindacati in stazione a Bologna per ricordare il capotreno ucciso il 5 gennaio nel parcheggio dello scalo - facebook.com facebook

Capotreno ucciso, Jelenic aveva un ordine di allontanamento. "Ha agito per motivi abietti"La notte al Niguarda, il biglietto per l'Austria x.com

