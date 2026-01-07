Capotreno ucciso a Bologna Jelenic aveva un ordine di allontanamento dall' Italia

Marin Jelenic, 36enne croato, è stato arrestato a Desenzano del Garda con l'accusa di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna il 5 gennaio. L'uomo aveva un ordine di allontanamento dall'Italia, emesso il 23 dicembre dal Prefetto di Milano, che avrebbe dovuto rispettare entro dieci giorni. La vicenda evidenzia questioni di sicurezza e rispetto delle disposizioni di legge nel territorio italiano.

AGI -  Marin Jelenic, il  36enne croato  fermato ieri sera a  Desenzano del Garda  (Brescia), con l'accusa di aver  ucciso a coltellate  il  5 gennaio  a  Bologna  il  capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, era stato raggiunto da un  provvedimento di allontanamento  dallo  Stato italiano  emesso il  23 dicembre  dal  Prefetto di Milano, a cui doveva ottemperare entro dieci giorni.  Il  provvedimento  era stato emesso dopo che era stato trovato in possesso di un  coltello da cucina. La mancata fuga verso l'Austria . La fuga dell'uomo è durata poco più di 24 ore. La sua intenzione, probabilmente, era quella di scappare all'estero. 🔗 Leggi su Agi.it

