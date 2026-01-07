Marin Jelenic, 36enne croato, è stato arrestato a Desenzano del Garda con l'accusa di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna il 5 gennaio. L'uomo aveva un ordine di allontanamento dall'Italia, emesso il 23 dicembre dal Prefetto di Milano, che avrebbe dovuto rispettare entro dieci giorni. La vicenda evidenzia questioni di sicurezza e rispetto delle disposizioni di legge nel territorio italiano.

AGI - Marin Jelenic, il 36enne croato fermato ieri sera a Desenzano del Garda (Brescia), con l'accusa di aver ucciso a coltellate il 5 gennaio a Bologna il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dallo Stato italiano emesso il 23 dicembre dal Prefetto di Milano, a cui doveva ottemperare entro dieci giorni. Il provvedimento era stato emesso dopo che era stato trovato in possesso di un coltello da cucina. La mancata fuga verso l'Austria . La fuga dell'uomo è durata poco più di 24 ore. La sua intenzione, probabilmente, era quella di scappare all'estero. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Capotreno ucciso a Bologna, Jelenic aveva un ordine di allontanamento dall'Italia

Leggi anche: Capotreno ucciso a Bologna, per Marin Jelenic ordine di allontanamento dall'Italia emesso il 23 dicembre, pm: "Ha agito per motivi abietti"

Leggi anche: Capotreno ucciso, Jelenic aveva un ordine di allontanamento. Era stato fermato più volte con coltelli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Catturato l'uomo ricercato per l'omicidio del capotreno; Capotreno ucciso, il presunto killer ripreso dalle telecamere in stazione | VIDEO; Marin Jelenic, chi è l'uomo fermato per l'omicidio del capotreno alla stazione di Bologna. Era stato controllato a Fiorenzuola e lasciato andare: «Non c'era ancora l'alert»; Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a Bologna: il killer è passato dalla Stazione Centrale di Milano.

Capotreno ucciso a Bologna: dall'omicidio all'arresto, tutti gli spostamenti di Marin Jelenic - Marin Jelenic, il 36enne croato arrestato a Desenzano per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, aveva tentato la fuga tra Milano e l’Austria. adnkronos.com