Capotreno ucciso a Bologna Jelenic aveva un ordine di allontanamento dall' Italia
Marin Jelenic, 36enne croato, è stato arrestato a Desenzano del Garda con l'accusa di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna il 5 gennaio. L'uomo aveva un ordine di allontanamento dall'Italia, emesso il 23 dicembre dal Prefetto di Milano, che avrebbe dovuto rispettare entro dieci giorni. La vicenda evidenzia questioni di sicurezza e rispetto delle disposizioni di legge nel territorio italiano.
AGI - Marin Jelenic, il 36enne croato fermato ieri sera a Desenzano del Garda (Brescia), con l'accusa di aver ucciso a coltellate il 5 gennaio a Bologna il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dallo Stato italiano emesso il 23 dicembre dal Prefetto di Milano, a cui doveva ottemperare entro dieci giorni. Il provvedimento era stato emesso dopo che era stato trovato in possesso di un coltello da cucina. La mancata fuga verso l'Austria . La fuga dell'uomo è durata poco più di 24 ore. La sua intenzione, probabilmente, era quella di scappare all'estero. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Capotreno ucciso a Bologna, per Marin Jelenic ordine di allontanamento dall'Italia emesso il 23 dicembre, pm: "Ha agito per motivi abietti"
Leggi anche: Capotreno ucciso, Jelenic aveva un ordine di allontanamento. Era stato fermato più volte con coltelli
Catturato l'uomo ricercato per l'omicidio del capotreno; Capotreno ucciso, il presunto killer ripreso dalle telecamere in stazione | VIDEO; Marin Jelenic, chi è l'uomo fermato per l'omicidio del capotreno alla stazione di Bologna. Era stato controllato a Fiorenzuola e lasciato andare: «Non c'era ancora l'alert»; Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a Bologna: il killer è passato dalla Stazione Centrale di Milano.
Capotreno ucciso a Bologna: dall'omicidio all'arresto, tutti gli spostamenti di Marin Jelenic - Marin Jelenic, il 36enne croato arrestato a Desenzano per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, aveva tentato la fuga tra Milano e l’Austria. adnkronos.com
Quando Marin Jelenic sfasciò un supermercato a Udine. Il titolare: “Avrei potuto fare la fine del capotreno ucciso” - Ma non lo denunciai, i carabinieri stessi mi dissero che non avrebbero potuto fare nulla” ... quotidiano.net
Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer sul lago di Garda VIDEO - È stato fermato nel Bresciano il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso nella serata di lunedì 5 gennaio a Bologna. ilgazzettino.it
#Bologna Capotreno ucciso. Il croato 36enne, fermato con l'accusa di omicidio di Alessandro Ambrosio, 34 anni, aveva ricevuto il 23 dicembre dal Prefetto di Milano un ordine di allontanamento dallo Stato italiano, perché trovato in possesso di un coltello. x.com
Tanti colleghi di Alessandro Ambrosio hanno partecipato, in divisa da ferroviere, con centinaia di persone al presidio indetto dai sindacati in stazione a Bologna per ricordare il capotreno ucciso il 5 gennaio nel parcheggio dello scalo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.