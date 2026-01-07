Capotreno ucciso a Bologna il sospettato era stato controllato due ore dopo il delitto
Il sospettato dell’omicidio del capotreno a Bologna, Marin Jelenic, è stato fermato nella serata di ieri a Desenzano del Garda. Il 36enne croato era già stato controllato dalle forze dell’ordine due ore dopo il delitto, avvenuto lunedì. La vicenda ha portato a un approfondimento sulle indagini in corso per chiarire i motivi e le circostanze dell’evento.
Marin Jelenic, il 36enne croato fermato nella serata di ieri (martedì) a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, perché sospettato di aver accoltellato a morte Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne ucciso lunedì a Bologna, era stato oggetto di un controllo da parte delle forze dell’ordine due ore dopo il delitto. Lo ha riferito Guglielmo Battisti, capo della Squadra mobile di Bologna titolare delle indagini. “Per come abbiamo ricostruito i fatti, l’omicidio avviene a ridosso delle 18. Alle 18,30 Jelenic prende un Intercity direzione Piacenza: a causa di intemperanze, anche perché non aveva il biglietto, viene fatto scendere a Fiorenzuola, dove viene controllato dal personale dell’Arma dei carabinieri, successivamente risale sul treno successivo diretto a Piacenza”, ha spiegato Battisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
