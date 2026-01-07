Capotreno ucciso a Bologna | il presunto assassino non doveva essere in Italia

Il 36enne croato Marin Jelenic è stato arrestato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, in possesso di coltelli e con un biglietto per l’Austria. L’uomo è sospettato di aver ucciso un capotreno a Bologna e non avrebbe dovuto essere in Italia. L’operazione si inserisce nel quadro delle indagini sul tragico episodio avvenuto il 6 gennaio.

In tasca aveva un biglietto per l'Austria, pronto a lasciare l'Italia per far perdere le sue tracce. Quando nella serata del 6 gennaio, Marin Jelenic è stato fermato dalla polizia a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, il 36enne croato aveva con sé due coltelli da tavola della lunghezza di 8,5 e 11,5 centimetri che sono stati sequestrati per effettuare le necessarie verifiche

Capotreno ucciso a coltellate: sul presunto killer pendeva un ordine di allontanamento dall'Italia - Il Prefetto di Milano aveva emesso il provvedimento lo scorso 23 dicembre, dopo che il croato 36enne era stato trovato in possesso di un coltello da cucina. today.it

Capotreno ucciso a Bologna, pm: “Omicidio commesso per motivi abietti” - Si attende l'udienza di convalida del fermo per Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne, accoltellato lunedì sera a Bologna. tg24.sky.it

Tre mesi prima dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a coltellate lunedì sera nel parcheggio della stazione di Bologna, Marin Jelenic era già stato fermato Era il 18 ottobre scorso e il 36enne croato finì in manette a Udine - facebook.com facebook

#Bologna Capotreno ucciso. Il croato 36enne, fermato con l'accusa di omicidio di Alessandro Ambrosio, 34 anni, aveva ricevuto il 23 dicembre dal Prefetto di Milano un ordine di allontanamento dallo Stato italiano, perché trovato in possesso di un coltello. x.com

