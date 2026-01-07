Capotreno ucciso a Bologna centinaia di colleghi in presidio alla stazione

Questa mattina a Bologna, centinaia di operatori del settore ferroviario hanno partecipato a un presidio davanti alla stazione per ricordare Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso lunedì nel parcheggio dello scalo. L'iniziativa ha rappresentato un momento di vicinanza e solidarietà tra i colleghi, evidenziando l’importanza della sicurezza e del rispetto sul luogo di lavoro.

Per oggi i sindacati hanno indetto uno sciopero a livello regionale. Tutti in divisa i colleghi della vittima hanno portato mazzi di fiori e corone sul luogo dell'omicidio, dove sono stati lasciati, appesi a una rete, anche un berretto, una cravatta e un fischietto, in ricordo del capotreno. Tra i presenti anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale.

Capotreno ucciso a Bologna, in tanti in divisa al presidio in stazione - Tanti colleghi di Alessandro Ambrosio hanno partecipato, in divisa da ferroviere, con centinaia di persone al presidio indetto dai sindacati ... notizie.tiscali.it

Omicidio del capotreno a Bologna, coltellata fatale all’addome. La polizia sta cercando l’assassino - Identificato l’assalitore: è Jelenic Marin, un senza fissa dimora 36enne croato con preceden ... ilrestodelcarlino.it

Tanti colleghi di Alessandro Ambrosio hanno partecipato, in divisa da ferroviere, con centinaia di persone al presidio indetto dai sindacati in stazione a Bologna per ricordare il capotreno ucciso il 5 gennaio nel parcheggio dello scalo - facebook.com facebook

Capotreno ucciso, Jelenic aveva un ordine di allontanamento. "Ha agito per motivi abietti"La notte al Niguarda, il biglietto per l'Austria x.com

