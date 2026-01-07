Capolinea del killer del capotreno Preso a Desenzano dopo 24 ore

Dopo 24 ore di ricerche, Marin Jelenic, sospettato dell'omicidio del capotreno, è stato fermato a Desenzano sul Garda. La sua cattura rappresenta la conclusione di un'intensa attività investigativa condotta dalle forze dell'ordine, che hanno agito con tempestività per garantire la sicurezza pubblica. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, ora in attesa di ulteriori sviluppi sul caso.

Catturato l'assassino del capotreno. Marin Jelenic, 36 anni, ricercato da 24 ore, è stato fermato alla stazione di Desenzano sul Garda, nel Bresciano. Una storia drammatica quanto assurda. Ha pedinato per diversi minuti la vittima. Poi, approfittando del buio e del luogo appartato, gli ha sferrato una coltellata. Un colpo a tradimento, alle spalle, fatale per Alessandro Ambrosio, capotreno sugli Intercity. Subito dopo la fuga del killer verso la stazione di Bologna dove sale su un regionale diretto a Milano. Viene, però, fatto scendere a Fiorenzuola perché infastidisce gli altri passeggeri. Identificato, viene rilasciato.

Killer del capotreno, 27 ore di caccia all’uomo: arrestato Marin Jelenic, un “fantasma” nelle stazioni italiane dal 2019 - Omicidio a Bologna, preso a Desenzano l’assassino di Alessandro Ambrosio: il 36enne croato ha pedinato il dipendente Trenitalia per 5 minuti, poi le coltellate e la fuga. msn.com

