Caos in hotel | urla spinte e sputi alla polizia In auto anche hashish e marijuana

Nella notte, un intervento della polizia in un hotel di Ponte San Giovanni ha portato all’arresto di un uomo di 42 anni, accusato di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Durante l’episodio, si sono verificati comportamenti aggressivi tra gli ospiti e le forze dell’ordine, con urla e spinte. In auto sono stati trovati hashish e marijuana. L’indagato è stato condotto presso gli uffici di polizia per le procedure di rito.

Caos in un hotel di Ponte San Giovanni dove la polizia ha arrestato un 42enne cittadino italiano per il reato di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo è stato anche denunciato per il reato di lesioni a pubblico ufficiale.Da quanto ricostruito gli agenti, intervenuti presso.

