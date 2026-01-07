Cantieri per il potenziamento di internet a Viterbo | fibra e velocità fino a un giga
A Viterbo, il Comune ha approvato un piano per migliorare la rete internet, portando la fibra ottica ultraveloce in tutta la città. L’obiettivo è offrire a cittadini e imprese una connessione stabile e veloce, con velocità fino a un giga. Questo intervento mira a potenziare le infrastrutture digitali, favorendo lo sviluppo e l’accesso a servizi online di qualità.
Sarà potenziata la banda ultralarga in tutto il comune di Viterbo. La giunta ha dato il via libera definitivo al piano che porterà la fibra ottica ultraveloce in tutto il territorio, con l'obiettivo ambizioso di garantire a cittadini e imprese una connessione che viaggi almeno a 1 giga in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Vodafone fibra, offerta con attivazione gratuita e velocità fino a 2,5 Gbps
Leggi anche: EOLO, FWA a 1 Gbps grazie al 5G mmWave e a Qualcomm. A breve in Italia la velocità della fibra senza fibra
Pnrr, la città come un cantiere aperto: al via 16 nuove opere. La mappa degli interventi - Cantieri finanziati per la maggior parte con fondi Pnrr, che sono stati illustrati ieri mattina ... ilmessaggero.it
Al via 16 cantieri per restyling Viterbo, anche una ciclabile - La sindaca di Viterbo Chiara Frontini annuncia l'apertura nei prossimi mesi di 16 cantieri che cambieranno il volto della città. ansa.it
Viabilità impazzita verso il mare, la Provincia la spunta: via i cantieri per il fotovoltaico durante il weekend - Tanto da consigliare a molti il percorso alternativo, ma più lungo soprattutto se la destinazione è Montalto di Castro o ... ilmessaggero.it
Lavori pubblici, al via cantieri per un investimento totale di oltre 800mila euro. Affidati i lavori per il potenziamento dell'illuminazione pubblica In questi giorni il Comune di Orbetello sta affidando i lavori per la nuova illuminazione di via Baghini e via Aurelia anti - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.