Cantieri per il potenziamento di internet a Viterbo | fibra e velocità fino a un giga

A Viterbo, il Comune ha approvato un piano per migliorare la rete internet, portando la fibra ottica ultraveloce in tutta la città. L’obiettivo è offrire a cittadini e imprese una connessione stabile e veloce, con velocità fino a un giga. Questo intervento mira a potenziare le infrastrutture digitali, favorendo lo sviluppo e l’accesso a servizi online di qualità.

