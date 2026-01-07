Cane a bordo dell’Intercity Milano-Lecce | passeggera comasca blocca il treno a Piacenza

Lo scorso 27 dicembre, a bordo dell’Intercity Milano-Lecce, un episodio ha coinvolto una passeggera di Como che ha bloccato il treno a Piacenza. La presenza di un cane e la condivisione della cabina hanno determinato una situazione imprevista, con il convoglio rimasto fermo in stazione. Questa vicenda ha attirato l’attenzione nelle ultime ore, evidenziando le sfide legate ai viaggi con animali e alle dinamiche a bordo dei mezzi pubblici.

Un cane a bordo, una cabina condivisa e il treno fermo in stazione. È emerso solo nelle ultime ore quanto accaduto nella serata del 27 dicembre, a bordo dell'Intercity Notte Milano-Lecce, partito alle 21.50 dal capoluogo lombardo. Protagonista una donna residente nel Comasco di 41 anni e il suo.

