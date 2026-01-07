Cancelo futuro deciso per l’ex Juventus | l’annuncio conferma la chiusura dell’affare Ecco dove giocherà il portoghese

João Cancelo ha concluso il suo trasferimento dal Manchester City al Barcellona. L’accordo tra le parti è stato ufficializzato, con i catalani che confermano l’arrivo del difensore portoghese. Cancelo si unisce così alla rosa di Xavi, rafforzando la linea difensiva dei Blaugrana in vista della nuova stagione.

Cancelo, è ormai fatta con il Barcellona. I catalani con Deco hanno confermato che il giocatore si unirà alla squadra di Flick a breve. Il calciomercato internazionale sta vivendo ore di grande attesa per il futuro di uno dei terzini più forti e versatili del panorama mondiale. Le trattative riguardanti Cancelo sono state al centro di un lungo braccio di ferro, ma finalmente sembra che la nebbia si stia diradando, lasciando spazio a una certezza che i tifosi blaugrana aspettavano con ansia. Dopo settimane di indiscrezioni e speculazioni sul possibile inserimento di altri top club europei, è arrivata la dichiarazione che mette fine a ogni dubbio.

