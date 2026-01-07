camionista si sente male e muore al volante panico in autostrada in italia

Un camionista si è sentito male mentre conduceva il suo veicolo sull’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Nonostante il grave malore, è riuscito ad accostare in sicurezza, evitando incidenti con gli altri veicoli. L’intervento tempestivo ha permesso di limitare i rischi, ma purtroppo l’uomo è deceduto poco dopo. L’accaduto evidenzia l’importanza di prestare attenzione alla salute di chi lavora alla guida per garantire la sicurezza sulle strade.

Si è sentito male mentre era alla guida del suo camion sull’Autostrada A2 Salerno–Reggio Calabria. Con grande prontezza di riflessi, nonostante il dolore, il conducente è riuscito ad accostare verso il margine della carreggiata, evitando il coinvolgimento degli altri veicoli in transito. Un gesto che ha scongiurato conseguenze ancora più gravi, ma che non è bastato a salvargli la vita. L’uomo, un 60enne di Napoli, è morto mentre era al volante. Il camion ha poi urtato il guardrail, fermandosi al margine della carreggiata. Il tragico incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 gennaio, intorno alle 17. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

