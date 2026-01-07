Camion va fuori strada finisce nel fossato e si ribalta

Nella giornata di mercoledì 7 gennaio, lungo la strada regionale 464, si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion, uscito di strada e ribaltatosi nel fossato. L'episodio ha causato disagi alla viabilità locale, senza tuttavia riportare feriti gravi. La dinamica e le cause dell'incidente sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Ancora un incidente stradale lungo la strada regionale 464. Nella giornata di mercoledì 7 gennaio un camion è uscito di strada ribaltandosi su un fianco. Il fatto è successo nel primo pomeriggio nel tratto che connette Sequals a Spilimbergo. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Camion va fuori strada, finisce nel fossato e si ribalta Leggi anche: Auto 'vola' fuori strada, poi si ribalta nel fossato: due ragazze in ospedale Leggi anche: Auto 'vola' fuori strada, poi si ribalta nel fossato: due ragazze in ospedale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Camion carico di bombole finisce fuori strada, l'autista soccorso da un poliziotto fuori servizio; Ancora un incidente sulla Bidentina: camion carico di imballaggi finisce ruote all'aria; Sesto Imolese, camion carico di bombole finisce fuori strada; Strada Teverina, arriva il tutor per la velocità: Non serve a fare cassa ma a migliorare la sicurezza. Camion carico di bombole finisce fuori strada, l’autista soccorso da un poliziotto fuori servizio - L'agente, residente in zona, è arrivato sul posto dopo aver sentito il rumore provocato dall'incidente. ilnuovodiario.com

Sesto Imolese, camion carico di bombole finisce fuori strada - Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e per gestire la viabilità. ilnuovodiario.com

Camion finisce fuori strada, Rolando Mangia rimane intrappolato e muore schiacciato: inutili i soccorsi - L’episodio è avvenuto nella notte di giovedì 11 settembre 2025 lungo la strada provinciale che collega Avetrana a Manduria, in ... leggo.it

FUORI STRADA E RIBALTAMENTO PANTELLERIA. Stamani a Khamma Fuori, camion è uscito di strada, ribaltandosi. L'autista praticamente illeso è uscito autonomamente dalla cabina. Intervento dei soccorsi per rimuovere il mezzo. - facebook.com facebook

Camion perde il carico sulla Monopoli-Conversano e finisce fuori strada: tragedia sfiorata x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.