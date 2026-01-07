Camion perde il rimorchio in galleria | code fino a 5 chilometri sulla Statale

7 gen 2026

Questa mattina sulla SS45ter, nel territorio di Villanuova sul Clisi, si è verificato un incidente che ha causato code fino a cinque chilometri. Un camion ha perso il rimorchio all’interno della galleria sotto la Provinciale 116, creando un rallentamento significativo e disagi per automobilisti e pendolari lungo la strada. L’incidente ha interessato principalmente il traffico mattutino, evidenziando l’importanza di prestare attenzione alle condizioni stradali e alle eventuali restrizioni.

Mattina di caos sulla SS45ter, in territorio di Villanuova sul Clisi: poco dopo le 9 di oggi, mercoledì 7 gennaio, una motrice ha perso il rimorchio mentre percorreva il tunnel che passa sotto la Provinciale 116, facendo letteralmente da 'tappo' a una delle due corsie; automobilisti e pendolari. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

