Camion perde il rimorchio in galleria | code fino a 5 chilometri sulla Statale

Questa mattina sulla SS45ter, nel territorio di Villanuova sul Clisi, si è verificato un incidente che ha causato code fino a cinque chilometri. Un camion ha perso il rimorchio all’interno della galleria sotto la Provinciale 116, creando un rallentamento significativo e disagi per automobilisti e pendolari lungo la strada. L’incidente ha interessato principalmente il traffico mattutino, evidenziando l’importanza di prestare attenzione alle condizioni stradali e alle eventuali restrizioni.

