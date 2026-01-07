Camion perde il rimorchio in galleria | code fino a 5 chilometri sulla Statale
Questa mattina sulla SS45ter, nel territorio di Villanuova sul Clisi, si è verificato un incidente che ha causato code fino a cinque chilometri. Un camion ha perso il rimorchio all’interno della galleria sotto la Provinciale 116, creando un rallentamento significativo e disagi per automobilisti e pendolari lungo la strada. L’incidente ha interessato principalmente il traffico mattutino, evidenziando l’importanza di prestare attenzione alle condizioni stradali e alle eventuali restrizioni.
Mattina di caos sulla SS45ter, in territorio di Villanuova sul Clisi: poco dopo le 9 di oggi, mercoledì 7 gennaio, una motrice ha perso il rimorchio mentre percorreva il tunnel che passa sotto la Provinciale 116, facendo letteralmente da 'tappo' a una delle due corsie; automobilisti e pendolari. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Incidente in autostrada: si scontrano auto e camion, code fino a nove chilometri
Leggi anche: Code da incubo sulla Statale 36, un’ora e mezza per fare 4 chilometri: “Così è una follia”
Lecco, camion perde il rimorchio alla rotatoria: caos e traffico in tilt - Mattinata di delirio per i viaggiatori Lecco, 20 marzo 2025 – Un camionista ha perso il rimorchio del bilico. ilgiorno.it
Camion in fiamme sull'A14 nei pressi Galleria Monte Renzo - Poco prima delle 14 di oggi un camion con rimorchio ha preso fuoco lungo l'autostrada A14, appena fuori dalla galleria Monte Renzo, direzione sud, nel territorio di San Benedetto del Tronto (Ascoli ... ansa.it
Perde il controllo del camion, centra un altro mezzo pesante e si schianta contro il muraglione: le IMMAGINI dell'incidente in A10 - facebook.com facebook
Camion perde il carico sulla Monopoli-Conversano e finisce fuori strada: tragedia sfiorata x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.