Camerun-Marocco quarti di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla
Il match tra Camerun e Marocco, valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2025, rappresenta un importante appuntamento del torneo. Entrambe le nazionali puntano a proseguire il cammino verso la finale, con obiettivi distinti ma ambizioni condivise. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.
Gara valida per i quarti di finale di Coppa d’Africa 2025. Il Camerun sogna di alzare il trofeo per la sesta volta, ma il Marocco vuole il trofeo per la seconda volta davanti al proprio pubblico. Camerun-Marocco si giocherà venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Prince Moulay Abdallah. CAMERUN-MAROCCO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il Camerun ha vinto tutti i match di questa competizione, fatta eccezione per il pareggio contro la costa d’Avorio, detentrice del titolo. La Nazionale di Pagou può contare sul centroavanti in forza al Bayer Leverkusen, Christian Kofane, il mediano del Brighton, Carlos Baleva, e il collega del reparto Arthur Avom, in forza al Lorient. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
