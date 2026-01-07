Camera di commercio il bilancio | circa 3,5 milioni di euro a sostegno dell’economia territoriale

La Camera di commercio della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, con un fondo di circa 3,5 milioni di euro destinato a sostenere l’economia locale. Questa scelta mira a favorire lo sviluppo delle imprese e a consolidare il ruolo della Camera come punto di riferimento per il territorio. Il documento riflette un impegno costante a supporto delle realtà economiche della regione.

Il Consiglio della Camera di commercio della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per l’esercizio 2026. Il piano delle iniziative a sostegno dell’economia locale stanzia attualmente 3.475.000 euro. Si tratta di una dotazione iniziale limitata perché non include ancora le risorse derivanti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: "Governo dell’economia e rappresentanza funzionale": si presenta il volume alla Camera di commercio

Leggi anche: Camera di commercio, 4 milioni di euro per la competitività delle imprese ravennati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO: OK A BILANCIO, BALLONE, OLTRE 2,5 MILIONI PER LE IMPRESE; Manovra, via libera definitivo della Camera con 216 sì. Ecco le principali novità; Opere pubbliche e olimpiadi: il bilancio 2025 della Provincia di Sondrio; Ddl bilancio: Barabotti (Lega), risorse tornano nelle tasche di chi ha piu' bisogno.

Camera Commercio, il bilancio è ok: 13 milioni destinati a promuovere le Pmi - Previsti introiti da diritto annuale per 12,6 milioni (55% circa delle entrate complessive), per 6,9 milioni da diritti di segreteria ... brescia.corriere.it

Il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato il Bilancio Consuntivo 2024 - Arezzo, 30 aprile 2025 – Il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato il Bilancio Consuntivo 2024: un sostegno concreto al sistema imprenditoriale delle province di Arezzo e di Siena. lanazione.it

Il bilancio della Camera di Commercio: "Due milioni di avanzo per le imprese" - Il consiglio della Camera di Commercio della Romagna ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2024 in equilibrio, con un avanzo di oltre due milioni di euro. ilrestodelcarlino.it

Colle di Biumo, la Camera di Commercio insiste: "Serve chiarezza sulle intenzioni dell'Amministrazione" - facebook.com facebook

La Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con ICE Agenzia, ha organizzato un ciclo di Webinar FOCUS PAESI dedicati ad alcuni mercati strategici. C'è ancora tempo per iscriversi! x.com