Camera di commercio il bilancio | circa 3,5 milioni di euro a sostegno dell'economia territoriale

La Camera di commercio della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, con un fondo di circa 3,5 milioni di euro destinato a sostenere l’economia locale. Questa scelta mira a favorire lo sviluppo delle imprese e a consolidare il ruolo della Camera come punto di riferimento per il territorio. Il documento riflette un impegno costante a supporto delle realtà economiche della regione.

Il Consiglio della Camera di commercio della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per l’esercizio 2026. Il piano delle iniziative a sostegno dell’economia locale stanzia attualmente 3.475.000 euro. Si tratta di una dotazione iniziale limitata perché non include ancora le risorse derivanti. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

