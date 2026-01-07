Cambiare il mondo cominciando dalle mappe

Il cambiamento inizia dalle mappe che utilizziamo quotidianamente. Gruppi di cittadini, ricercatori, giornalisti e artisti si impegnano a rinnovare la cartografia, promuovendo un approccio critico e riflessivo. Questo movimento si basa su un’analisi approfondita delle rappresentazioni spaziali, puntando a rendere le mappe strumenti più trasparenti e significativi per tutti.

