Camastra stop alla mobilità del personale | plauso della Cgil
La Fp Cgil Agrigento esprime soddisfazione per la decisione di sospendere la mobilità del personale del Comune di Camastra. Questa scelta rappresenta un passo importante per la tutela dei lavoratori e la stabilità dei servizi offerti alla comunità. La notizia evidenzia l’importanza di un confronto costruttivo tra le parti per garantire condizioni lavorative adeguate e continuità amministrativa.
La mobilità del personale del Comune di Camastra è stata scongiurata. A esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto è la Fp Cgil Agrigento che parla di un passaggio decisivo per la tutela dei lavoratori e per la continuità dei servizi alla cittadinanza.Secondo quanto dichiarato dalla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
