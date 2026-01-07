Calze ai bambini e il rogo finale La Befana ha riempito la piazza

In Piazza Garibaldi, nonostante il maltempo e il freddo, si è svolta la tradizionale celebrazione dell’Epifania, con la partecipazione di molte famiglie. La Befana ha distribuito calze ai bambini, mentre al termine della giornata si è svolto il rito del rogo finale, un momento simbolico che conclude questa manifestazione annuale. Un appuntamento che continua a rappresentare un momento di tradizione e comunità per la città.

Centinaia di persone si sono radunate in Piazza Garibaldi per assistere all' Epifania matildea, malgrado il maltempo e il freddo pungente. Molti i momenti attesi: dalla calata della Befana dalla torre campanaria del Duomo, alla distribuzione delle calze a tutti i bambini presenti, fino al tradizionale rogo "A Brusen la Vècia" che ha scaldato il pomeriggio augurando a tutti un sereno 2026. L'evento, realizzato dal Comune, ha visto la collaborazione attiva dei locali Vigili del Fuoco Volontari che hanno curato la calata e il rogo, e del Club Vecchie Ruote che ha distribuito le calze. Attivi anche tutti i gazebo gastronomici delle associazioni del territorio, con Panarea2, Polisportiva Chi Gioca Alzi la Mano e Pro Loco Bondeno assieme ad Associazione Turistica Santabianchese.

