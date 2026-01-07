Calvenzano il rogo della Vègia dell’Avis chiude le festività sotto il segno della tradizione

A Calvenzano, si è conclusa la stagione delle festività con il tradizionale rogo della Vègia dell’Avis, evento organizzato dall’associazione comunale. La manifestazione si è svolta martedì 6 gennaio 2026, rappresentando un momento di condivisione e rispetto delle tradizioni locali. Questa cerimonia chiude simbolicamente il periodo natalizio, mantenendo viva una pratica che accompagna la comunità nel passare degli anni.

Calvenzano. Anche quest’anno a sancire la fine delle festività natalizie è stato il tradizionale rogo de La Vègia de l’Avis: la storica manifestazione organizzata dall’ Avis comunale di Calvenzano, andata in scena martedì 6 gennaio 2026. Cerimonia resa ancora più particolare per il legame con il 60º anno di fondazione dell’associazione. La manifestazione si è svolta in piazza del Mercato, in largo XXV Aprile, dove già dal pomeriggio, a partire dalle 14, è stato allestito lo spazio ristoro per accogliere i partecipanti. In serata il momento più atteso. Alle 20.30 ha preso il via il corteo tra le vie del paese, con la sfilata della Vègia accompagnata da alcuni componenti del Corpo musicale di Calvenzano e dal gruppo delle Befanette. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Leone XIV, i primi sette mesi nel segno della pace e della tradizione. Il futuro del pontificato Leggi anche: Il vescovo Marconi chiude il Giubileo della Speranza nel segno della famiglia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sono rientrate in Italia con volo di Stato cinque delle sei salme delle giovani vittime del rogo di Capodanno a Crans-Montana. Aperte le camere ardenti a Milano, Genova, Bologna e Roma - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.