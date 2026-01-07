Calvarese dopo Sassuolo Juve | Idzes col petto e non di mano Una sola sbavatura per l’arbitro Zufferli

Dopo Sassuolo-Juventus, il commento di Calvarese si concentra sull’episodio con Idzes, che avrebbe toccato il pallone con il petto e non con la mano. L’arbitro Zufferli ha valutato correttamente l’azione, con una sola possibile sbavatura. Un’analisi che sottolinea l’importanza di dettagli e interpretazioni nel calcio, senza eccessi di giudizio.

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, commenta su Tuttosport l'operato dell'arbitro Zufferli in Sassuolo Juve. « Prima partita in Serie A da arbitro internazionale per Luca Zufferli, che al Mapei Stadium gestisce bene una serata a senso unico sin dal primo tempo. Pochi fischi per il friulano, che mantiene una soglia tecnica alta: anche grazie a lui la serata di Reggio Emilia segue un buon ritmo per quasi tutto il corso del match, con poche interruzioni. Nel primo tempo, qualche protesta dei bianconeri per un presunto tocco di mano di Idzes sugli sviluppi di una parata di Muric su Yildiz: giusto non concedere rigore, con il pallone che sembra sbattere sul petto del difensore neroverde.

