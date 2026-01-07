Calori | Oggi la partita di Perugia non sarebbe ripresa la Juve era caduta in una maledizione

Alessandro Calori è ricordato per il suo gol durante la partita tra Perugia e Juventus nel 2000, giocata sotto una pioggia intensa. Quel momento è diventato un simbolo di una sconfitta significativa per la Juventus, che sembrava ormai irrevocabilmente condannata. La partita, interrotta e poi ripresa, rimane una delle immagini più note nella storia del calcio italiano.

Alessandro Calori resterà nella storia del calcio italiano per il gol di Perugia-Juventus del 2000, nel diluvio universale: la condanna della Juve. “ Un gol storico – ricorda l’ex difensore intervistato dalla Gazzetta dello Sport – Ricordo ogni dettaglio, Collina che non sapeva cosa fare, noi eravamo tutti ad aspettare nel tunnel. Per quindici minuti piovve in modo assurdo. Fu molto strano, un’ora e un quarto di sospensione tra il primo e il secondo tempo. Oggi forse non succederebbe una cosa del genere”. Non è la pima volta che lo racconta. Si rientra in campo. Al minuto 50 Conte rinvia corto, Calori stoppa di petto e tira al volo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

