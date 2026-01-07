Calo delle temperature | attenzione ai contatori dell’acqua

Con l’arrivo del calo delle temperature, soprattutto nelle zone collinari e appenniniche di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, Publiacqua ricorda l’importanza di proteggere i contatori dell’acqua dal gelo. Si consiglia di utilizzare materiali isolanti o stracci di lana per prevenire eventuali rotture, che potrebbero interrompere l’erogazione. Una corretta protezione permette di evitare disagi e garantire il regolare funzionamento del servizio idrico durante le basse temperature.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – Considerato l’abbassamento delle temperature, soprattutto notturne, previsto per le prossime ore e giorni, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le Province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, Publiacqua ricorda e raccomanda a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo; ciò provocherebbe infatti la cessazione dell'erogazione di acqua per il tempo necessario alla sostituzione del contatore da parte nostra. Oltre a questo Publiacqua ricorda anche che un problema a parte è rappresentato dalle seconde case, inabitate nel periodo invernale, dove il ghiaccio può provocare la rottura di tubazioni e termosifoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

