Calendario 2026 | guida ai ponti e alle festività per pianificare l' anno e i viaggi

Il Calendario 2026 offre un'opportunità per pianificare al meglio l’anno, grazie alla distribuzione delle festività e dei ponti. Con alcune pause strategiche, sarà possibile organizzare viaggi o momenti di relax in modo semplice e efficace. Questa guida presenta le date principali per aiutarti a pianificare al meglio il tuo anno, sfruttando al massimo le occasioni di riposo e di svago.

Il Calendario 2026 si preannuncia come uno dei più generosi degli ultimi anni per chi ama viaggiare o, semplicemente, desidera staccare dalla routine. Se il 2025 ci aveva costretti a incastri millimetrici, quest'anno la disposizione dei giorni festivi sembra pensata apposta per massimizzare il riposo. Siamo appena entrati a gennaio e, con le festività natalizie da poco concluse, è già tempo di guardare avanti e segnare le date in rosso. Un inizio d'anno strategico: l'Epifania è appena passata. Il Calendario 2026 è subito partito bene. Il 1° gennaio, caduto di giovedì, ha regalato a molti un primo assaggio di vacanza prolungata.

Festività pubbliche e bancarie degli Emirati Arabi Uniti 2026 | Calendario completo delle festività

