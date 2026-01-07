Calciomercato Torino i granata si inseriscono per Marianucci! Obiettivo anche della Cremonese | le ultimissime

Il Torino ha manifestato interesse per Marianucci, entrando ufficialmente nella corsa al difensore. La Cremonese è anch’essa su di lui, rendendo il mercato di questa operazione particolarmente attivo. Le trattative sono in fase avanzata e si prospettano sviluppi nelle prossime settimane. Di seguito, le ultime notizie e aggiornamenti sulle trattative in corso per il trasferimento di Marianucci.

Calciomercato Torino, assalto granata a Marianucci: duello con la Cremonese per il difensore. Tutti i dettagli Il Torino si è inserito con decisione nella corsa a Marianucci, rilanciando e affiancandosi alla Cremonese nella lotta per assicurarsi il giovane difensore. Il club granata ha intensificato i contatti nelle ultime ore, mostrando un interesse concreto per il.

Mercato Torino, Gianluca Petrachi fa la lista della spesa - Il regista ex Empoli, prima del trasferimento al Torino, era stato seguito con interesse anche dal Bologna, che lo aveva valutato per un acquisto a titolo definitivo. sportal.it

Calciomercato Torino, Belahyane stuzzica i granata: Baroni può riaccoglierlo - Il centrocampista della Lazio è un profilo seguito dal Toro: al momento c’è interesse, ma non ancora una trattativa ... msn.com

#Calciomercato Torino, fumata grigia per #DavidRicardo: ecco su cosa si tratta #Petrachi vuole portare il brasiliano in Italia e regalare a #Baroni un nuovo rinforzo per la difesa: la situazione #Torino #TorinoFC #ToroNews L'articolo x.com

Il calciomercato è già iniziato da qualche giorno: analizziamo gli ultimi movimenti #TorinoFC #ToroNews #Toro Qui l'articolo completo - facebook.com facebook

