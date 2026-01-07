Calciomercato Ternana Giuseppe Loiacono in partenza | blindati i ‘big’ rossoverdi

La Ternana si prepara a perdere Giuseppe Loiacono, ormai vicino alla separazione ufficiale. Il direttore dell’area tecnica, Diego Foresti, ha confermato che il calciatore sarà ceduto, segnando un possibile cambio importante per la rosa rossoverde. La società prosegue nel processo di riequilibrio e rafforzamento, mantenendo un approccio sobrio e mirato alle esigenze del team.

