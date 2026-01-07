Calciomercato Ternana Giuseppe Loiacono in partenza | blindati i ‘big’ rossoverdi
La Ternana si prepara a perdere Giuseppe Loiacono, ormai vicino alla separazione ufficiale. Il direttore dell’area tecnica, Diego Foresti, ha confermato che il calciatore sarà ceduto, segnando un possibile cambio importante per la rosa rossoverde. La società prosegue nel processo di riequilibrio e rafforzamento, mantenendo un approccio sobrio e mirato alle esigenze del team.
Una partenza praticamente certa per la Ternana. Il direttore dell’area tecnica Diego Foresti ha preannunciato la separazione con Giuseppe Loiacono. Il difensore centrale ha infatti trovato poco spazio (5 presenze in campionato) e pertanto saluterà la compagine rossoverde. Il dirigente ha di fatto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Calciomercato Crotone: per Loiacono si muove il Messina - Un fine settimana di riposo per il Crotone che ha ripreso nei giorni scorsi la preparazione al Centro Sportivo "Antico Borgo". it.blastingnews.com
Foresti al centro del mercato con Liverani: si attendono i primi movimenti Rientrato Bellavigna ora spazio alle uscite in difesa con la probabile partenza di Loiacono #Ternana #terni #calciomercato #Liverani - facebook.com facebook
Potrebbe già essere a titoli di coda l’avventura di Massimo #Ferrero da consumente della #Ternana. Aria pesante dopo i 5 punti di penalizzazione inflitti agli umbri. #calciomercato x.com
