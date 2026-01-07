Calciomercato serie C il Perugia ora lavora sulle uscite | Giraudo verso il Casarano

Il Perugia sta attualmente concentrando i propri sforzi sulle uscite di calciatori, con l’obiettivo di alleggerire l’organico e creare spazio per nuovi acquisti. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Alessio Nepi, presentato questa mattina al Curi, la società continua a pianificare le operazioni di mercato, tra cui la cessione di Giraudo al Casarano. Questa fase di mercato mira a rafforzare la squadra mantenendo equilibrio e flessibilità.

Messo in cassaforte Alessio Nepi, presentato questa mattina al Curi, il Perugia ora lavora per sfoltire l'organico e liberare dei posti per altri necessari rinforzi.Chi a stretto giro di posta molto probabilmente lascerà i biancorossi è Federico Giraudo, per il quale esiste un accordo con il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Calciomercato serie C, il Perugia ora lavora sulle uscite: Giraudo verso il Casarano Leggi anche: Il Perugia si prende un punto in rimonta. A Pontedera la riprendono Giraudo e Manzari Leggi anche: Calciomercato serie C, il Perugia annuncia l'arrivo di Alessio Nepi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Calciomercato serie C, Nepi - Perugia: c'è la firma; Calciomercato serie C, il Perugia annuncia l'arrivo di Alessio Nepi; Serie C, Calciomercato Perugia – Gaucci porta un super bomber: le ultimissime; Calciomercato Perugia, spunta un nuovo nome per l'attacco: ecco di chi si tratta. Calciomercato serie C, il Perugia ora lavora sulle uscite: Giraudo verso il Casarano - L'esterno, che da tempo non trova spazio nella formazione iniziale, è in procinto di trasferirsi in Puglia. perugiatoday.it

Calciomercato serie C, Nepi - Perugia: c'è la firma - L'attaccante, prelevato dal Giugliano, ha svolto le visite mediche e ha siglato l'accordo con i biancorossi. perugiatoday.it

Calciomercato serie C, il Perugia annuncia l'arrivo di Alessio Nepi - L'attaccante arriva a titolo definitivo dal Giugliano. today.it

Calciomercato #SerieA: un ex-granata saluta la Serie A, #Sassuolo su #Lazzari Il calciomercato è già iniziato da qualche giorno: analizziamo gli ultimi movimenti #TorinoFC #ToroNews #Toro Qui l'articolo completo x.com

Calciomercato Milan, nuovi scenari per la lista Serie A Le ultime - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.