Calciomercato serie C il Perugia ora lavora sulle uscite | Giraudo verso il Casarano

Il Perugia sta attualmente concentrando i propri sforzi sulle uscite di calciatori, con l’obiettivo di alleggerire l’organico e creare spazio per nuovi acquisti. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Alessio Nepi, presentato questa mattina al Curi, la società continua a pianificare le operazioni di mercato, tra cui la cessione di Giraudo al Casarano. Questa fase di mercato mira a rafforzare la squadra mantenendo equilibrio e flessibilità.

Messo in cassaforte Alessio Nepi, presentato questa mattina al Curi, il Perugia ora lavora per sfoltire l'organico e liberare dei posti per altri necessari rinforzi.Chi a stretto giro di posta molto probabilmente lascerà i biancorossi è Federico Giraudo, per il quale esiste un accordo con il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

