Calciomercato Roma il bilancio dopo il vertice societario | proseguono i contatti per Raspadori

Dopo il vertice societario di oggi, la Roma prosegue i contatti per Raspadori. La società ha ribadito l’interesse per l’attaccante, mentre si attendono sviluppi nelle prossime ore. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante nel calciomercato della squadra giallorossa, che continua a valutare le opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Restano da seguire gli eventuali sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

